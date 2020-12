Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer schaltet nach Unfall Licht aus und fährt davon

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nachdem es am Donnerstagmorgen (10.12., 07.35 Uhr) zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer an der Bruder-Konrad Straße zu einem Unfall gekommen ist, vereinbarten beide den Austausch ihrer Personalien auf einem angrenzenden Parkplatz.

Der 49-jähirge Pedelec-Fahrer befuhr die Bruder Konrad-Straße in Richtung Verler Straße, als es zwischen ihm und einem aus der Straße In der Worth auf die Bruder-Konrad Straße abbiegenden Autofahrer zu einem Zusammenstoß kam. Nach einem kurzen Gespräch vereinbarten der Autofahrer und der zunächst gestürzte Pedelec-Fahrer, ihre Personalien auf einem angrenzenden Parkplatz auszutauschen. Nachdem der Autofahrer auf den Parkplatz gefahren ist, hielt er kurz an und setzte dann seine Fahrt fort ohne die Beleuchtung seines Autos einzuschalten.

Bei dem Auto soll es sich um eine silbernes/ graues Fahrzeug gehandelt haben. Dessen Fahrer war ca. 18 bis 20 Jahre alt und hatte blonde Haare.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell