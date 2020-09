Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Angeblicher Kaufinteressent stiehlt 68-Jährigem wertvolle Uhr - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Ein unbekannter Täter, der als Kaufinteressent auftrat, hat einem 68-jährigen Mann am Sonntag auf dem Marktplatz eine wertvolle Uhr entwendet. Der Senior hatte die Uhr über einen Kleinanzeigendienst zum Verkauf angeboten und traf sich gegen 18.45 Uhr mit einem potentiellen Käufer auf dem belebten Platz. Dieser nahm die Uhr an sich und flüchtete damit nach einem kurzen Gespräch zu Fuß in Richtung Lutherstraße/Rahmengasse.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 170 - 175 cm groß, 22 - 25 Jahre alt, schlanke, sportliche Figur, dünner Oberlippenbart, schwarze, glatte, mittellange Haare über beide Ohren, schmales Gesicht mit eng stehenden Augen, vermutlich Südosteuropäer. Zur Tatzeit bekleidet mit schwarzem Anzug und weißem Hemd, insgesamt gepflegte Erscheinung. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

