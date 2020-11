Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall bei Übervorgang, Unfallflucht

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am 04.11.20, gg. 05:45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die B500 von Schluchsee kommend in Richtung Bärental. Auf einer langen Geraden, im Bereich Schluchsee-Aha, überholte der Fahrer zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Während des Überholvorganges, setzte der zu überholende Pkw ebenfalls zum Überholvorgang an. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 52-jährige Mann nach links ausweichen, wo er mit seinem Pkw einen Leitpfosten umfuhr. Hierbei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Der andere Fahrzeuglenker entfernte sich mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell