POL-FR: Denzlingen: Unfallbeschädigtes Fahrzeug - Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt derzeit in einem Sachverhalt, der momentan noch einige Fragen aufwirft.

In der Nacht auf Mittwoch, 04.11.2020, es war etwa 02.25 Uhr, stieß eine Polizeistreife auf einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf mit platten Reifen.

Dieser stand in Denzlingen, im Bereich der Hauptstraße, Fahrtrichtung Emmendingen, kurz vor der Auffahrt zur B3.

Das verlassene Fahrzeug wies Beschädigungen auf, welche die Polizei derzeit noch nicht zuordnen kann. Den Eigentümer des Wagens hat die Polizei noch in der Nacht kontaktiert. Möglicherweise hat jemand Beobachtungen in der betreffenden Nacht gemacht, welche mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch, Telefon: 07681/4074-0.

