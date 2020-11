Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der B34

Freiburg (ots)

Ein 66-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Dienstag, den 03.11.2020, gegen 13:30, die B34 in Fahrtrichtung Rheinfelden. Hierbei soll dieser auf die linke Fahrbahnseite gekommen und mit einem entgegenkommenden Mercedes-Fahrer frontal zusammengestoßen sein. Dieser befuhr die B34 in Fahrtrichtung Bad-Säckingen. Durch den Unfall haben sich beide PKW-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Beide Unfallbeteiligte wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall war die Feuerwehr mit insgesamt fünf Mann und der Rettungsdienst im Einsatz. Die B34 musste aufgrund des Unfalles und der Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen kurzzeitig voll gesperrt werden.

