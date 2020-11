Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Kanzlei in Berne +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Montag, 02. November 2020, circa 18:30 Uhr und Dienstag, 03. November 2020, circa 07:00 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters unberechtigt Zutritt zu einer Steuerkanzlei in einem Einkaufs- und Geschäftscenter in der Weserstraße in Berne verschafft.

Die Täter gelangten über das Fenster in die Kanzlei, die sich im westlichen Flügel des Centers, im 1. Obergeschoss befindet und durchsuchten die Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen und Bargeld.

Die Täter entwendeten Bargeld sowie Briefmarken. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell