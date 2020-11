Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Montag, 02. November 2020, circa 16:55 Uhr und 18:20 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters unberechtigt Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Heimstättenstraße in Lemwerder verschafft.

Die Täter entwendeten Schmuck der 67-jährigen Geschädigten und flüchteten anschließend wieder.

Die Frau war während der Tatausführung nicht zu Hause. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell