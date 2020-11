Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei berauschte Fahrer an Kontrollstelle

FreiburgFreiburg (ots)

An einer Kontrollstelle der Polizei am Dienstagabend, 03.11.2020, in WT-Waldshut sind zwei mutmaßlich berauschte Fahrer aufgefallen. Gegen 22:25 Uhr war ein 29-jähriger Audi-Fahrer an der Kontrollörtlichkeit in der Schmittenau angehalten worden. Bei dem Fahrer fielen drogentypische Symptome auf. Da ein deshalb durchgeführter Drogentest positiv auf die Beeinflussung durch THC ausfiel, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Stunde später zog ein 21-jähriger Kia-Fahrer die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf sich. Offenbar unbeabsichtigt legte er am Ende einer Einmündung eine Vollbremsung hin und fuhr mit laut aufheulendem Motor über den Randstein in Richtung Waldshut weiter. Das Auto wurde gestoppt. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol. Eine Überprüfung ergab knapp 1,2 Promille. Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins folgten.

