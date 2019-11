Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Selbstanzeige wegen versuchter Einfuhr von Betäubungsmitteln (45/2111)

Speyer (ots)

21.11.2019, 14:45 Uhr

Eine eher "untypische" Anzeige erstattete ein 34-jähriger Speyerer am Donnerstagnachmittag bei der Polizei Speyer. Er gab an, dass er vor zwei Wochen bei einem in der Schweiz ansässigen Unternehmen eine Bestellung aufgegeben und hierfür ca. 55 EUR überwiesen habe. Da er die Ware bis heute nicht erhielt, wolle er nun eine Anzeige wegen Betrug erstatten. Auf die Frage nach der bestellten Ware antwortete der 34-Jährige zunächst ausweichend. Letztlich gab er jedoch an, 4 Gramm THC-Blüten bestellt zu haben. Dem Anzeigenerstatter wurde daraufhin mitgeteilt, dass vermutlich der Zoll seine Bestellung abgefangen hat und die Ware deshalb den Weg zu ihm nicht gefunden hat. Weiterhin wurde er darüber belehrt, dass aufgrund des geschilderten Sachverhalts nun ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet werde, da er versucht habe, Betäubungsmittel nach Deutschland einzuführen. Daraufhin wollte sich der nun Beschuldigte nichtmehr zur Sache äußern und verließ uneinsichtig die Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell