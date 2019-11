Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Werkzeugdiebstahl ertappt (29/2111)

Speyer (ots)

21.11.2019, 11:30 Uhr

Ein 25-jähriger Mann aus Dudenhofen wurde am Donnerstag durch Mitarbeiter eines Baumarkts in der Iggelheimer Straße dabei beobachtet, wie er mehrere Werkzeuge in seinen Rucksack steckte und danach das Geschäft verlassen wollte, ohne die Waren bezahlt zu haben. Als er von den Bediensteten auf die Tat angesprochen wurde, händigte er die gestohlenen Werkzeuge im Wert von ca. 280EUR aus und räumte den Diebstahl ein. Bei seiner Durchsuchung durch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte kein weiteres Diebesgut bei ihm aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell