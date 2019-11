Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg/Mechtersheim - In Wohnhaus eingebrochen (62/2111)

Römerberg/Mechtersheim (ots)

21.11.2019, 13:15 - 18:50 Uhr

Unbekannte/r Täter hebelte/n am Donnerstag zwischen 13:15 - 18:50 Uhr die Balkontür eines Wohnhauses in der Hardenburgstraße auf, während sich die Bewohner außer Haus befanden. Sie durchsuchten im Haus mehrere Räumlichkeiten. Möglicherweise wurden man hierbei gestört, da nach einer ersten Inaugenscheinnahme durch die Bewohner nichts entwendet wurde. Hinweise auf den/die Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor. Solche nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

