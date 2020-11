Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gasaustritt nach Erdarbeiten - Feuerwehreinsatz

Bei Erdarbeiten an einem Haus in der Fichtenstraße wurde am Mittwoch, 04.11.2020, gegen 11.30 Uhr, eine Hausanschlussleitung für Gas beschädigt. Hierdurch kam es zum Gasaustritt. Der Bereich wurde durch Feuerwehr und Polizei daraufhin abgesperrt. Messungen der Feuerwehr ergaben eine erhöhte Gaskonzentration, weshalb auch umliegende Wohngebäude geräumt werden mussten. Durch den Energieversorger konnte das Leck gegen 13:10 Uhr abgedichtet werden. Personen wurden nicht verletzt. Anwohner konnten sich für die Dauer des Einsatzes in der Sporthalle der nahegelegen Schule aufhalten.

