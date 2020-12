Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.12.2020

PeinePeine (ots)

Einbruch in Wohnhaus / Zeugenaufruf Peine, Am Maschlandgraben, 14.12.2020, 12:00 Uhr, bis 19.12.2020, 11:55 Uhr

Im Tatzeitraum vom Montag, 14.12.2020, 12:00 Uhr, bis zum Samstag, 19.12.2020, 11:55 Uhr, drangen Wohnhauseinbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Maschlandgraben in 31224 Peine ein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 in Verbindung zu setzen.

Postzustellfahrzeug gerät plötzlich in Brand Ilsede, Bülten, Hubertusring, 19.12.2020, 12:30 Uhr

Am Samstagnachmittag, um 12:30 Uhr, fängt ein Postzustellfahrzeug (E-Auto) im Hubertusring in Bülten ohne Fremdverschulden plötzlich an zu qualmen und gerät anschließend in Brand. Trotz Einsatz der Feuerwehr, brannte das Fahrzeug im weiteren Verlauf vollständig aus. Die Fahrerin blieb unversehrt. Die Postladung konnte vollständig gesichert werden.

Diebstahl aus Rollator Vechelde, Bodelschwinghstraße, 19.12.2020, 13:30 Uhr

Am Samstagnachmittag, um 13:30 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter das mitgeführte Portemonnaie aus dem Rollator einer 86-jährigen Dame. Die Geschädigte war zur Tatzeit in einem Einzelhandel in der Bodelschwinghstraße in Vechelde einkaufen.

Das erbeutete Diebesgut wird auf insgesamt 150 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter 05302-930490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell