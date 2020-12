POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 20. Dezember 2020:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 20. Dezember 2020:

Wolfenbüttel

Salzdahlum: Einbruch in ein Kleintierfachgeschäft

Freitag, 18.12.2020, 21:30 Uhr, bis Samstag, 19.12.2020, 09:00 Uhr

Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in einen Kleintierfachmarkt im Wolfenbütteler Ortsteil Salzdahlum. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor aus dem Geschäft entwendet. Dieser Tresor wurde durch den Besitzer des Geschäfts auf einem angrenzenden Feld wieder aufgefunden. Der entstandene Schaden wird mit circa 1350 Euro angegeben.

Neuerkerode: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Samstag, 19.12.2020, gegen 10:20 Uhr

Am Samstag, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich auf der Schöppenstedter Straße (L 625) in Neuerkerode ein Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Braunschweig die Ortsdurchgangsstraße in Neuerkerode. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Autofahrer mit seinem Seat Leon nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei geparkte Pkw. Durch diesen Aufprall kam der Pkw des 63-jährigen wieder auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 76-jährigen Autofahrer aus Erkerode. Durch den Verkehrsunfall wurden der 63-jährige Autofahrer sowie seine 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Personen wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die vier beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie alle nicht mehr fahrbereit waren. Zu dem entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die L625 musste teilweise voll gesperrt werden.

Schladen: Verkehrsunfall, eine verletzte Radfahrerin

Samstag, 19.12.2020, gegen 09:25 Uhr

Am Samstag, gegen 09:25 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Hermann-Müller-Straße in Schladen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 38-jährigen Autofahrerin und einer 66-jährigen Radfahrerin. Demnach übersah die 38-jährige mit ihrem Ford Focus beim Abbiegen die entgegenkommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw und dem Fahrrad beträgt circa 550 Euro.

