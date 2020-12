Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 19. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Pkw Seitenscheibe eingeschlagen

Freitag, 18.12.2020, zwischen 22:45 Uhr und 23:11 Uhr

Unbekannte Täter schlugen am Freitagabend, zwischen 22:45 Uhr und 23:11 Uhr, die Seitenscheibe der Fahrertür eines zum Parken auf der Hauptstraße in Groß Stöckheim abgestellten grauen Renault Megane ein. Zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeug kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bereits am 07.12.2020, zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr, wurde an gleicher Örtlichkeit bei einem schwarzen Dacia Logan die Seitenscheibe eingeschlagen. Hinweise: 05331/933-0.

Groß Dahlum: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Freitag, 18.12.2020, gegen 09:40 Uhr

Am Freitag, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der B82 zwischen Groß Dahlum und Schöppenstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Söllingen bemerkte zu spät, dass ein 26-jähriger Autofahrer aus Völpke auf der B82 an einer Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr mit seinem Ford Transit auf den stehenden Opel Vivaro auf. Beide Fahrzeugführer wurden bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt. Zu dem entstandenen Sachsachaden können bislang keine Angaben gemacht werden.

Dettum: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, eine leicht verletzte Person

Samstag, 19.12.2020, gegen 03:00 Uhr

Am frühen Samstagvormittag, gegen 03:00 Uhr, bemerkte ein Zeuge auf der L627 von Dettum in Richtung Ahlum einen stark verunfallten Pkw, der auf dem Dach im Straßengraben lag. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort jedoch keinerlei Personen feststellen, die zu dem verunfallten Opel Corsa gehören. Bei einer anschließenden Überprüfung der Halteranschrift konnte der 21-jährige Unfallverursacher aus Apelnstedt angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 21-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,01 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Ermittlungen ergaben, dass der 21-jährige mit seinem Opel Corsa nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach mit dem Pkw überschlug. Dabei verletzte er sich leicht. Zudem wurde eine Wegweisertafel und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der entstandene Sachschaden an dem Opel Corsa beträgt circa 7000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

