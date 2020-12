Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 19.12.2020 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

SalzgitterSalzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in Fachgeschäft für Tierbedarf 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Marienbruchstraße Donnerstag, 17.12.20, 19:15 Uhr, bis Freitag, 18.12.20, 08:45 Uhr

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Fachgeschäft für Tierbedarf in der Marienbruchstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Einwirkung auf eine Hintertür gewaltsam Zutritt zum Geschäft und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie unerkannt unter Mitnahme von Bargeld vom Tatort. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder auffällige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden 38239 Salzgitter-Beddingen, L614 Freitag, 18:12.20, ca. 07:45 Uhr

Am Freitagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L614 im Bereich von Salzgitter-Beddingen. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Wolfenbüttel befuhr mit seinem Pkw die L614 aus Richtung Wolfenbüttel kommend in Richtung Salzgitter-Beddingen. Hier überholte er trotz bestehendem Überholverbot einen vor ihm fahrenden Transporter sowie einen davor fahrenden Lkw mit Anhänger und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw einer 44-jährigen Frau aus Lengende. Diese versuchte noch ausweichen, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. An den beiden Pkw, sowie an dem überholten LKW mit Anhänger entstand jeweils Sachschaden. Gesamtschaden ca. 7000 Euro.

Diebstahl eines hochwertigen Smartphones 38226 Salzgitter-Lebenstedt, In den Blumentriften Freitag, 18.12.20, 16:10 Uhr

Zum Diebstahl eines hochwertigen Smartphones kam es am Freitagnachmittag in einem Bürogebäude in der Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt. Ein bislang unbekannter Täter lenkte eine 24-jährige Angestellte ab und entwendete in einem unbeobachteten Moment ihr Smartphone. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Bürogebäude in die Innenstadt. Der Täter wird als männlich, ca. 30-40 Jahre alt, 170-180 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, bekleidet mit heller Jeans und schwarzer Lederjacke beschrieben. Der Schaden wird auf ca. 1300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Arth

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell