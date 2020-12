POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 18. Dezember 2020:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 18. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Sambleben: Wohnmobil mit Filzstift beschmiert

Mittwoch, 16.12.2020, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 17.12.2020, 05:45 Uhr

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein zum Parken in Sambleben, Bosselhaistraße, abgestelltes Wohnmobil mit einem schwarzen Filzstift. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt: 05332 / 946540

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 17.12.2020, zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Donnerstagnachmittag, zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr, gegen einen in der Kanzleistraße zum Parken abgestellten grauen PKW Ford und beschädigte diesen erheblich am Heck. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 4000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben, Teile dieser Farbe konnten am Unfallort gesichert werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

