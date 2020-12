POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2020.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2020.

Peine

Versuchtes Tötungsdelikt in zwei Fällen.

Peine, Lindenstraße, 17.12.2020, 16:25 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es in der Peiner Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. In beiden Fällen waren die Opfer zwei Frauen.

Der Sachverhalt habe sich gegen 16:25 Uhr ereignet. Ein 25-jähriger Täter habe aus derzeit unbekannten Gründen unvermittelt sowohl die 69-jährige Fahrerin eines Sozialfahrzeuges (Kleinbus) als auch eine 65-jährige Mitfahrerin (Person mit körperlichen Einschränkungen) beim Verlassen des Fahrzeuges massiv geschlagen. Beide kamen daraufhin zu Fall. Am Boden liegend habe der Täter auf die Opfer massiv eingetreten und diese erheblich am Kopf verletzt. Beide Frauen erlitten schwerste Verletzungen am Kopf und mussten unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann.

Der Täter aus Peine konnte von der Polizei noch am Tatort festgenommen werden.

Derzeit führt die Polizei eine umfangreiche Spurensuche durch und vernimmt Zeugen.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

