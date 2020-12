POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2020.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2020.

PeinePeine (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruchversuch.

Peine, Woltorf, Danziger Straße, 11.12.2020, 18:30 Uhr-13.12.2020, 15:00 Uhr.

Die Täter hatten versucht, ein Fenster zum Wohnhaus aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei dem Versuch. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Polizei beendete eine Corona-Party.

Peine, Jägerstraße, 16.12.2020, 02:00 Uhr.

Die Polizei beendete eine Feier mit fünf in der Wohnung anwesenden Personen. Alle überprüften stammten aus unterschiedlichen Haushalten. In dem konkreten Fall sprach die Polizei Platzverweise aus und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Auch in Zukunft wird die Polizei konsequent bei solchen Einsatzanlässen einschreiten.

Täter beschädigten einen Zigarettenautomaten.

Ilsede, Bülten, Alt-Klein-Bülten/Schützenstraße, 16.12.2020, 01:00-06:00 Uhr.

Derzeit ermittelt die Polizei wegen Diebstahl unter erschwerenden Bedingungen. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Bereich des Auswurfschachtes eine "Sprengung" verursacht wurde. Hierdurch gelangten die Täter an das im Automaten befindliche Bargeld und an Zigaretten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Peine unter 05171/9990.

Täter entwendeten einen E-Scooter.

Vechelde, Königsberger Straße, 14.12.2020, 16:00-19:20 Uhr.

Der Täter entwendete den mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesicherten schwarzen E-Scooter. Zur Tatausführung können keine weiteren Angaben gemacht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechelde unter 05302 930490.

