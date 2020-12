POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 17. Dezember 2020:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Zigarettenautomat aufgesprengt

Mittwoch, 16.12.2020, gegen 22:00 Uhr

Vermutlich mit einem sogenannten "Polenböller" sprengten am Mittwochabend bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Ludwig-Richter-Straße in Wolfenbüttel auf. Ob und wieviel Zigarettenschachteln entwendet worden sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Automat wurde erhebliche beschädigt. Zur Schadenshöhe können ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Polizei ahndet Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Am Mittwochnachmittag waren sieben Wolfenbütteler Bürger in der Innenstadt unterwegs, ohne die an diesem Ort vorgeschriebene Mund- / Nasenbedeckung zu tragen. Gegen alle Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei Wolfenbüttel wird auch weiterhin die Einhaltung der bestehenden Corona Beschränkungen / Vorschriften konsequent kontrollieren und nötigenfalls auch ahnden.

Wolfenbüttel / Fümmelse: Sprayer gestellt

Mittwoch, 16.12.2020, gegen 17:00 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis konnte eine Streife der Polizei Wolfenbüttel am Mittwochnachmittag im Bereich Fümmelse einen Jugendlichen aus Wolfenbüttel nach einer Sachbeschädigung stellen. Dieser hatte offenbar kurz zuvor Teile der Lärmschutzwand an der Autobahn A 36 mit Farbe besprüht. Bei dem Jugendlichen konnten entsprechende Spraydosen aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Schladen: Weihnachtsbaumdiebstahl

Dienstag, 15.12.2020, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 16.12.2020, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fünf zum Verkauf stehende Weihnachtsbäume im Wert von 150 Euro von einem Verkaufsgelände in der Straße Damm in Schladen. Der Verkaufsplatz war mit einem Bauzaun gesichert und mittels Vorhängeschloss gesichert gewesen. Wie der Abtransport der fünf Bäume erfolgte, ist derzeit noch ungeklärt. Hinweise an die Polizei Schladen unter: 05335 / 929660

Schladen: Unterstand einer Bushaltestelle beschädigt

Dienstag, 15.12.2020, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 16.12.2020, 09:00 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter eine Scheibe zur Bushaltestelle in der Straße Damm in Schladen. Der entstandene Schaden beträgt zirka 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Schladen unter: 05335 / 929660

