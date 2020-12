Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 16. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Imbiss

Montag, 14.12.2020, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 15.12.2020, 06:20 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Imbisses in der Wallstraße, Wolfenbüttel. Hier wurden die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld, diverse schriftliche Unterlagen, ein Laptop sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Offenbar unter Verwendung dieses Schlüssels ist auch ein zum Geschäft gehörende PKW Citroen C 2 entwendet worden. Zum entstandenen Gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Im direkten Zusammenhang dürfte auch der Versuch eines Einbruches in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wallstraße stehen. Hier fand jedoch kein Eindringen in die Wohnung statt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Werkzeugdiebstahl misslingt

Montag, 14.12.2020, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 15.12.2020, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag über die Beifahrertür in einen in der Jahnstraße zum Parken abgestellten VW Transporter zu gelangen. Ziel des Aufbruchversuchs war offenbar im Transporter gelagertes Werkzeug. Ein Eindringen in das Fahrzeug erfolgte jedoch nicht. Zum entstandenen Schaden können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Einbruch in Schule

Montag, 14.12.2020, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 15.12.2020, 16:00 Uhr

Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Räumlichkeiten der Werla-Schule in Schladen. Im Gebäude wurden weiter Türen gewaltsam aufgehebelt und die Räume offenbar nach Wertvollem durchsucht. Auch ein Tresor wurde von dem oder den Tätern angegangen. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf rund 5000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell