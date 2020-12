Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 15. Dezember 2020:

Börßum: Einbruch in Einkaufsmarkt

Samstag, 12.12.2020, 14:00 Uhr, bis Montag, 14.12.2020, 06:00 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Montagfrüh gelangten bislang nicht ermittelte Täter vermutlich über eine Nebentür in die Räumlichkeiten eines Einkaufsmarktes in Börßum, Hauptstraße. Nach ersten Angaben erlangten der oder die Täter Zigaretten in bislang unbekannter Menge. Hinweise: 05331 / 933-0.

Klein Schöppenstedt: Verkehrsunfall, ein Fahrer ohne Führerschein

Montag, 14.12.2020, gegen 07:30 Uhr

Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 625, zwischen Schöppenstedter Turm und dem Kreisel vor der Autobahn, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Demnach beabsichtigte ein 57-jähriger Autofahrer aus Schöppenstedt mit seinem PKW nach links abzubiegen und musste hierfür verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer aus Sickte stoppte hinter dem abbiegenden PKW. Ein weiterer nachfolgender 58-jähriger PKW Fahrer aus Braunschweig bemerkte die haltenden Fahrzeuge offenbar zu spät und fuhr auf, so dass alle drei PKW zusammengeschoben wurden. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten zudem fest, dass der 37-jährige Autofahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Montag, 14.12.2020, gegen 11:00 Uhr

Am Montag, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Jahnstraße / Paul-Francke-Straße / Birkenweg ein Verkehrsunfall. Demnach übersah ein 50-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit im Kreuzungsbereich das vorfahrtberechtigte Auto einer 45-jährigen Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden die 45-Jährige und ihr 95-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

