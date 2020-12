POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.12.2020.

Polizei Salzgitter

Fahrer eines Pkw war alkoholisiert.

Salzgitter, Lebenstedt, Kreisstraße 6/Ecke Theodor-Heuss-Straße, 15.12.2020, 13:35 Uhr.

Die Polizei kontrollierte den 51-jährigen Fahrer eines Pkw. Anhaltspunkte deuteten daraufhin, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Ihm untersagte die Polizei die Weiterfahrt und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Salzgitter, Lebenstedt, Thiestraße, 07.12.2020, 16:25 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine unbekannte Fahrerin beim Ausparken gegen einen hinter ihr geparkten schwarzen Volvo stieß und hierbei einen Sachschaden anrichtete. Daraufhin habe sich die Frau von der Unfallstelle entfernt.

Nach Angaben einer Zeugin soll es einen lauten Knall beim Zusammenstoß gegeben haben.

Zeugen können die Fahrerin wie folgt beschreiben: Ca. 45 Jahre, kurze blonde Haare, trug eine rote Jacke. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silber farbenen Pkw aus Salzgitter handeln. Es wurden die Kennzeichenfragmente "X" und "R" sowie die möglichen Ziffern "9", "7", "4" und/oder "3" abgelesen. Mögliche Abweichungen sowohl bei den Buchstaben als auch bei den Ziffern sind möglich.

Es entstand ein Schaden von mindestens 250 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Polizei schreitet konsequent bei Corona-Verstößen ein.

Salzgitter, Mammutring, 12.12.2020, 04:35 Uhr.

Ein Hinweisgeber alarmierte die Polizei und teilte mit, dass in einer Wohnung eine angebliche Corona-Party stattfand. Die daraufhin eingesetzten Beamten konnten darin neun Personen feststellen, die alle aus verschiedenen Haushalten stammten. Die Polizei beendete die Party, sprach Platzverweise aus und leitete gegen alle ein Ordnungswidrigkeiten ein.

Einbruch in ein Tankstellengebäude.

Vechelde, Denstorf, Heerstraße, 16.12.2020, gegen 03:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drang ein unbekannter Täter unter Gewaltanwendung in das Gebäude einer Tankstelle ein. Nachdem eine Glasscheibe zerstört wurde, konnte der Täter in den Verkaufsraum gelangen. Hier entwendete er Zigaretten in noch unbekannter Anzahl. Der Mann flüchtete später und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, schlank, ca. 180 cm, trug ein dunkles Oberteil und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Peine unter 05171/9990.

