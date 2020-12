Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 18. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Raubüberfall auf Discounter

Donnerstag, 17.12.2020, gegen 20:00 Uhr

Am Donnerstagabend kam es, gegen 20:00 Uhr, nach Geschäftsschluss zu einem Raubüberfall auf einen Discounter in Schöppenstedt, Neue Straße. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen hatte sich ein bislang unbekannter Täter in den Geschäftsräumen des Discounters im Bereich der Mitarbeitertoiletten bis dahin unerkannt aufgehalten. Nach dem Schließen des Geschäftes seien die drei anwesenden Mitarbeiterinnen des Discounters dann im Bereich der Büroräumlichkeiten vom Täter abgepasst worden und unter Bedrohung mit einem Hammer zur Herausgabe von Bargeld und zum Öffnen des Tresors gezwungen worden. Im weiteren Verlauf habe der Täter zudem die Herausgabe des Autoschlüssels einer Mitarbeiterin gefordert. Der unbekannte Täter sei dann mit dem Auto und dem erlangten Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe in unbekannte Richtung davongefahren. Die Mitarbeiterinnen, 38, 46 und 48 Jahre alt, blieben glücklicherweise unverletzt und informierten die Polizei. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen konnte der Fluchtwagen, ein Opel Corsa in silber, gegen 21:00 Uhr parkend in der Elmstraße in Schöningen aufgefunden werden. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Noch in der Nacht erfolgte eine umfangreiche Tatortaufnahme und Spurensicherung. So wurde auch das Auto zur weiteren Spurensuche sichergestellt. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Täter offenbar zuvor unerkannt über das Dach des Discounters in die Räumlichkeiten gelangt war und dort auf den Geschäftsschluss gewartet hatte. Es ist zu vermuten, dass es daher bereits vor der eigentlichen Tat zu Vorbereitungshandlungen auf dem Dach des Discounters gekommen war. Die Polizei fragt daher: Wer hat Beobachtungen am Tattag im Bereich des Discounters gemacht, wer kann Hinweise zu Personen, die sich eventuell Tage zuvor am Dach zu schaffen gemacht haben, geben? (Bauarbeiter / Dachdecker / Schornsteinfeger, ö.ä.). Es werden auch Hinweise zu Beobachtungen rund um den in Schöningen abgestellten Opel Corsa erbeten. Beschreibung des unbekannten Täters: männlich, 180cm groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauer Jeans, hellen Turnschuhen. Der Unbekannte trug zudem Handschuhe und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

