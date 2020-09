Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200929-3: Falscher Polizeibeamter machte Beute - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am späten Sonntagabend (27. September) gab sich ein Unbekannter als Polizeibeamter aus und erbeutete Schmuck und Bargeld. Zwischen 22:00 und 23:00 Uhr rief ein unbekannter Mann eine Seniorin auf der Rheingoldstraße an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er vermittelte der älteren Dame, dass es in der Nachbarschaft mehrere Wohnungseinbrüche gegeben habe und erfragte, ob sie Wertgegenstände zu Hause habe. Die Seniorin ließ sich durch den Unbekannten täuschen und verstaute ihre Wertsachen in einer Plastiktüte, um sie in Verwahrung der Polizei geben zu können. Eine halbe Stunde nach dem Anruf erschien eine Person an der Wohnanschrift der Dame und nahm die Wertsachen entgegen. Der Dame entstand durch den Betrug ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Abholer der Wertsachen war etwa 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte schwarzes Haar und war dunkel gekleidet. Außerdem trug er einen Mund-Nasen-Schutz. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 bitten Zeugen, die die beschriebene Person gesehen haben oder sachdienliche Angaben zu dem Betrug machen können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

