Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200929-2: Seniorin nach Verkehrsunfall schwerverletzt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die 73-jährige Pedelec-Fahrerin ist von einem einbiegenden 22-jährigen Auslieferungsfahrer übersehen worden.

Der Auslieferungsfahrer wollte am Montagnachmittag (28. September) um 13:30 Uhr eine Stichstraße der Von-Humboldt-Straße verlassen. Ein von links herannahender Autofahrer gewährte ihm den Vorrang, worauf der 22-Jährige mit seinem Klein-LKW nach links in Richtung Leibnizstraße abbog. Dabei übersah er jedoch die von rechts in gleiche Richtung fahrende 73-Jährige auf ihrem Pedelec. Obwohl es nicht zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam, stürzte die Seniorin von ihrem Gefährt und erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. (bm)

