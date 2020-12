Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 20.12.2020 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

SalzgitterSalzgitter (ots)

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Auflösung einer "Corona-Feier" 38226 Salzgitter, Drosselstieg Sonntag, 20.12.20, ca. 03:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurden Beamte die Polizei Salzgitter zu einer Ruhestörung in einer Wohnung im Drosselstieg gerufen. Hier konnten die Beamten feststellen, dass entgegen der aktuellen Corona-Beschränkungen mit sechs Personen aus verschiedenen Haushalten gefeiert wurde. Im Rahmen der Beendigung der Feier wurden in der Wohnung diverse Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen die verantwortlichen Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Feier wurde schließlich beendet.

Auflösung einer weiteren "Corona-Feier" 38229 Salzgitter-Hallendorf, Hackenbeek Samstag, 19.12.20, ca. 23:45 Uhr

Bereits am späten Samstagabend wurden Beamte der Polizei zu einer Feier mit einhergehender Ruhestörung in die Straße Hackenbeek in Salzgitter-Hallendorf gerufen. Auch hier konnte eine Feier mit insgesamt 11 Personen aus vier Haushalten festgestellt und schließlich beendet werden. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

