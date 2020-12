Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.12.2020

PeinePeine (ots)

Flüchtiger Ladendieb gestellt Peine, OT Telgte, Vöhrumer Straße, 18.12.2020, 14:00 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in einem Lebensmittelgeschäft/Discounter in Peine-Telgte zu einem Ladendiebstahl durch einen 44-jährigen lettischen Staatsbürger. Nach Auslösung der Alarmsicherung konnte dieser noch im Geschäft durch Mitarbeiter angesprochen und kurzzeitig festgehalten werden. Jedoch riss sich dieser im weiteren Verlauf los und flüchtete anschließend mit dem von ihm mitgeführten Fahrrad in Richtung Vöhrum, wo er im Zuge unmittelbarer Fahndungsmaßnahmen durch aufmerksame Polizeibeamte gestellt werden konnte. Wie sich später herausstellte, stand die besagte Person unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Es folgten u.a. die Einleitung von mehreren Strafverfahren, auch aufgrund begangener Tätlichkeiten und Beleidigungen zum Nachteil der einschreitenden Polizeibeamten.

