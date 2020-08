Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Seniorin handelt vorbildlich - Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Recklinghausen (ots)

In Castrop-Rauxel kam es am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch. Die 81-jährige Frau aus Castrop-Rauxel beobachtete, wie ein Mann durch ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einstieg. Sie alarmierte die Polizei. Die Beamten umstellen das Haus und die Beamten, samt Diensthund, durchsuchten die Wohnung. Dort trafen sie auf einen 43-jährigen Castrop-Rauxeler und konnten ihn festnehmen. Er musste mit zur Wache. Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann auch noch ein Haftbefehl vor.

