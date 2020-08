Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten:

Auf der Adalbertstraße wurde in der Nacht auf Donnerstag in eine Kirche eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten gegen 3.10 Uhr die Tür zur Sakristei auf. Eine Zeugin konnte zwei Männer beobachten. Als sich die Täter ertappt fühlten, liefen sie weg. Die Männer konnten nicht näher beschrieben werden. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Auf der Dr.-Loewenstein-Straße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in ein Büro eines Seniorenzentrums eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster an der Gebäudeseite auf und durchwühlten dann diverse Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Recklinghausen:

Bei einem Einbruch in ein leerstehendes Firmengebäude an der Kölner Straße sind größere Mengen Elektrokabel, Heizkörper und Kupferrohre gestohlen worden. Die Einbrecher hatten sich zwischen Montag und Donnerstag Zutritt verschafft und konnten unerkannt mit ihrem Diebesgut entkommen.

Auf der Straße Hoher Steinweg wurde am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Täter kam offensichtlich durch einen angrenzenden Stall ins Haus. Aus dem Schlafzimmer nahm der Einbrecher dann Schmuck mit. Im Wohnzimmer wurde er dann von der Bewohnerin ertappt. Die Frau versuchte den Einbrecher festzuhalten, was ihr aber nicht gelang. Allerdings ließ er das Diebesgut fallen und flüchtete anschließend auf einem Roller, vermutlich in Richtung Dortmunder Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 1,76m groß, kurze, mittelblonde, wellige Haare, rundliches Gesicht, sprach Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer roten Steppjacke mit durchgehendem Reißverschluss an der Vorderseite und weißem Emblem auf linker Brust oder linkem Oberarm, einer dunklen Hose und vermutlich Turnschuhen. Er flüchtete mit einem Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen vom Tatort.

