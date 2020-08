Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Die Polizei sucht nach einem LKW-Fahrer, der heute Mittag, gegen 11.30 Uhr, auf der Straße "An der Wienbecke" unterwegs war. Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Borken gab bei der Polizei an, er sei über einen Bremskeil gefahren, den unmittelbar zuvor der LKW vor ihm verloren habe. Das Motorrad wurde dabei beschädigt. Rund 1.000 Euro beträgt der Sachschaden. Nähere Infos zu dem LKW sind bislang nicht bekannt.

Marl:

Auf dem Netto-Parkplatz am Bachackerweg wurde am Mittwoch, zwischen 9.50 Uhr und 10.10 Uhr, ein blauer Toyota Auris angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden an der Beifahrerseite wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Bei einer Unfallflucht auf der Märkische Straße wurde zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen ein Peugeot 3008 beschädigt. Der Verursacher ist weitergefahren, ohne sich zu melden. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

