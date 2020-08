Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub mit Schusswaffe auf Lottoannahmestelle

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:35 Uhr, kam es in einer Lottoannahmestelle auf der Scharnhölzstraße in Bottrop zu einem Raubüberfall. Eine Mitarbeiterin wollte gerade Feierabend machen, als ein Mann an der Tür klopfte und fragte, ob er noch schnell Zigaretten kaufen kann. Die Mitarbeiterin öffnete ihm die Tür und ging zur Kasse zurück. Der Täter zog eine Waffe und forderte Bargeld. Er erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Personenbeschreibung: ca. 30 Jahre alt, schlank, ca. 1,65-1,70m groß, Oberlippen- und Kinnbart, hellblaue Jeans, hellgraue Kapuzenjacke, schwarze Schusswaffe.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

