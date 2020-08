Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Hochlarmarkstraße hat es am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Motorradfahrer war auf ein Auto aufgefahren. Der Motorradfahrer flüchtete danach zu Fuß von der Unfallstelle. Nach ihm wird noch gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 28-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen auf der Hochlarmarkstraße Richtung Südfriedhof unterwegs. Kurz hinter der Wilhelmstraße setzte die Autofahrerin zum Wenden an. Der Motorradfahrer, der zuvor einen Linienbus überholt hatte, fuhr dann auf das Auto auf. er Beifahrer der 28-Jährigen sprach noch kurz mit dem Motorradfahrer, anschließend lief der unbekannte Mann in Richtung Bochumer Straße weg. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, Glatze, untersetzt/dicklich, Motorradkleidung mit Helm. Wie sich herausstellte, waren an dem Motorrad gefälschte Kennzeichen angebracht. Das Motorrad wurde sichergestellt. Bei dem Auffahrunfall entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Motorradfahrer auf seiner Flucht gesehen haben und/oder Hinweise geben können, wohin der Mann gelaufen ist. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

