Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche im Stadtgebiet - es blieb bei Versuchen, Türbeschädigung könnte Krach verursacht haben

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 19.07.2020, versuchten bislang unbekannte Täter die im Hinterhof eines Restaurants gelegene Tür in der Jadeallee aufzuhebeln.

In der Freiligrathstraße kam es zu einem weiteren Einbruchversuch. Dort versuchten Unbekannte in der Zeit von 19:00 - 22:45 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen indem sie versuchten, die Glasschiebeelemente gewaltsam zu öffnen.

In beiden Fällen blieb es bei Versuchen. Da die Tür bei dem Restaurant nicht unwesentlich beschädigt wurde, könnte das Vorgehen der Täter Krach verursacht haben. Daher werden Zeugen gebeten, die Auffälliges gehört oder bemerkt haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

