Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Körperverletzung in der Fußgängerzone

Recklinghausen (ots)

In der Hagelstraße ist ein 34-Jähriger, der in Waltrop wohnt, am Mittwoch verletzt worden. Dem 34-Jährigen kamen um 14.45 h drei Männer entgegen. Nach kurzem Wortgefecht schlug einer dem 34-Jährigen mit einer Elektrozigarette auf den Kopf. Dann flüchtete das Trio. Die drei Männer sollen zwischen 30-35 Jahre alt gewesen sein, etwa 1,75 m groß, schwarze Haare, brauner Teint und dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell