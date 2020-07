Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

27. Juli 2020 | Kreis Stormarn - 26.07.2020 - Hoisdorf

Am Sonntag, den 26.07.2020, zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr kam es in der Ladestraße in Hoisdorf zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind unbekannte Täter durch eine im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür in das Haus eingedrungen. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten im Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Die Tatverdächtigen verließen das Haus vermutlich wieder durch die Terrassentür.

Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Ladestraße in Hoisdorf oder der näheren Umgebung eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Tel. 04102/809-0.

