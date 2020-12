Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahndungserfolg nach versuchter Raubstraftat

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Einbeck, Einbeck, Fahrradweg Leinewiesen, Gemarkung Billerbeck

EINBECK (schw) - Bereits am Abend des 29.12.20 konnte die Polizei Bad Gandersheim nach Bekanntwerden einer versuchten Raubstraftat zum Nachteil einer 74-jährigen Einbeckerin am Nachmittag nahe Billerbeck (siehe Pressemeldung 4265153) einen Fahndungserfolg erzielen. Aufgrund der detaillierten Beschreibung des Opfers konnte die Tatverdächtige, bei der es sich um eine 37-jährige Einbeckerin handelt ermittelt und festgenommen werden. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation und einer erheblichen alkoholischen Beeinflussung wurde die 37-jährige in die Asklepios Klinik Göttingen überstellt.

