POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Königslutter, In den Gärten 10.08.2020, 14.55 Uhr - 18.10 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße in den Gärten kam es am Montag zwischen 14.55 Uhr und 18.10 Uhr. Nach bislang polizeilich bekannten Umständen gelangten die Unbekannten auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Hier gelangten sie an die rückwärtige Gebäudeseite und zerstörten den Glaseinsatz eines dortigen Fensters. Durch dieses gelangten sie sodann in das Innere des Hauses, betraten und durchsuchten diverse Räumlichkeiten nach sich lohnenswerter Beute. Was sie dabei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

