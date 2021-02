Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch in Firmenhalle

Herdecke (ots)

In der Zeit vom 13.02. bis zum 16.02.21 drangen Unbekannte in eine Lagerhalle am Ostender Weg ein. Wie die Täter in die Firmenhalle gelangen konnten, ist bisher unklar. Sie entwendeten mehrere Arbeitswerkzeuge der Marke Stihl. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

