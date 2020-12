Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: POlizeikommissariat Wildeshausen: Großenkneten

Ahlhorn: Diebstahl von Dieselkraftstoff

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 10.12.2020 auf Freitag, 11.12.2020, kommt es in Ahlhorn, Kirchstraße, zu einem Dieseldiebstahl. Im dortigen Baustellenbereich wird von unbekannten Tätern die Sicherung des Tankstutzens eines Kraftstoffcontainers aufgebrochen und im Anschluss werden etwa 500 Liter Diesel abgepumpt. Für den Abtransport ist hier die Nutzung eines Fahrzeuges wahrscheinlich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen ( 04431 941115 ) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell