Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer streifen sich - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.08.2020, haben sich zwei Radfahrer auf dem Rad- und Fußweg am Kreisverkehr der Zollfreien Straße in Weil am Rhein gestreift. Gegen 11:40 Uhr war ein 53-jähriger mit seinem Mountainbike zu weit nach links geraten und hatten ein entgegenkommendes Fahrrad berührt. Während die 29 Jahre alte Fahrradfahrerin den Unfall unversehrt überstand, stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Nur an seinem Mountainbike wurde ein Schaden von rund 100 Euro verursacht.

