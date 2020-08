Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Altkleidercontainer brennt

Freiburg (ots)

Mit vier Fahrzeugen und 16 Mann rückte am Dienstag, 04.08.2020, um 00.40 Uhr, die Feuerwehr Schönau in die Bahnhofstraße aus. Hier stand ein Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des Jogi-Löw-Stadion in Vollbrand. Ein weiterer Container wurde durch die direkte Angrenzung leicht beschädigt. Der Brand wurde gelöscht und die Brandstelle abgesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Es besteht der Verdacht, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell