Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Handbremse vergessen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit mehreren Tausend Euro Sachschaden kam es am Montag, 03.08.2020, um kurz nach 10.00 Uhr, im Hans-Thoma-Weg. Ein 36 Jahre alter Mann stellte seinen VW Crafter ab, ohne die Handbremse anzuziehen. Der Transporter rollte daraufhin in eine Hofeinfahrt hinein und schob dort einen parkenden Panda gegen einen ein dahinterliegenden Carport. An beiden Fahrzeugen und am Carport entstand Sachschaden.

