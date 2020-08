Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

Bötzingen - In der Nacht von Samstag 01.08.2020 auf Sonntag 02.08.2020 wurde die Wilhelm-August-Lay-Schule in Bötzingen von Einbrechern heimgesucht. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. Im Schulgebäude wurden Büros mit brachialer Gewalt aufgebrochen und Behältnisse geöffnet. Entwendet wurde nach derzeitigem Sachstand nichts. Es entstand aber nicht unerheblicher Sachschaden an Türen und Fenstern. Wer entsprechende Beobachtungen insbesondere im Zeitraum zwischen 23:00 und 01:00 Uhr gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Bötzingen unter Tel.: 07663/60530 in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell