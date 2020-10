Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201030.4 Heide: Diebstahl während des Anrempelns

HeideHeide (ots)

Bereits am Montag hat ein Unbekannter in einem Heider Markt eine Frau bestohlen, während er sie anrempelte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Im Zeitraum von 13.00 Uhr und 14.00 Uhr hielt sich die Geschädigte in dem Tedi-Markt in der Hafenstraße am Koopmannshof auf. Nachdem die 84-Jährige ihren Einkauf bezahlt hatte, stieß ein Mann in einem grünen Mantel sie unsanft an. Kurz nach diesem Manöver bemerkte die Seniorin, dass der Unbekannte sie offenbar bestohlen hatte - ihre Geldbörse samt Inhalt fehlte.

Hinweise auf den Dieb gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

