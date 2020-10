Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201030.3 Heide: Dieb schlägt blitzschnell zu

HeideHeide (ots)

In einem nur kurzen Moment hat ein Unbekannter am Donnerstagvormittag in einer Bank in Heide einer Kundin das Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 09.30 Uhr hielt sich die Anzeigende in einem Geldinstitut in der Straße Markt auf. Nach einem Termin mit einem Mitarbeiter begab sich die Frau zu einem der Geldautomaten, um sich dort Kontoauszüge zu ziehen. Hierbei legte sie ihre Geldbörse auf der Ablage des Automaten ab. Als sie kurz darauf die erhaltenen Auszüge einstecken wollte, entdeckte sie, dass ihr Portemonnaie weg war. Den Diebstahl konnte die Geschädigte sich nicht erklären, denn bemerkt hatte sie niemand Verdächtiges.

Zeugen, die sich zur Tatzeit in dem Automatenraum aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell