Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Leichtverletzte durch Unfall bei Borgentreich

Borgentreich (ots)

Durch einem Unfall bei Borgentreich wurden am Samstag, 30. Mai, zwei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Versorgung wieder verlassen durften.

Der Unfall hatte sich gegen 12 Uhr an der Kreuzung B 241/L 763 ereignet. Der 86-jährige Fahrer eines Opel Zafira war auf der L 763 aus Richtung Bühne gekommen und wollte die Bundesstraße 241 geradeaus überqueren. Dabei bemerkte er einen von rechts kommenden VW Golf nicht rechtzeitig, mit dem ein Ehepaar aus dem Kreis Pinneberg unterwegs war. Trotz eines Brems- und Ausweichmanövers konnte der 59-Jährige Golf-Fahrer einen Zusammenstoß nicht vermeiden und prallte mit der Front in die Seite des Opel Zafira. Der Opel-Fahrer und die Beifahrerin des VW Golf wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt. /nig

