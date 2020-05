Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei hält beschädigtes Auto an und sucht Unfallstelle

Warburg (ots)

Ein unfallbeschädigter KIA fiel Polizeibeamter der Wache Warburg am Pfingstsonntag, 31.05.2020, gegen 01.50 Uhr, auf der B7 im Rahmen der Streife auf. Der PKW befuhr mit sehr geringer Geschwindigkeit die Bundesstraße von Warburg in Richtung Ossendorf. Den Grund für die langesame Fahrweise erkannte die Polizisten schnell: beide Reifen der Fahrerseite waren platt. Bei der anschließenden Kontrolle von Fahrzeug und Fahrer konnten auf der gesamten linken Fahrzeugseite frische Unfallspuren festgestellt werden. Zudem stand der 53-jährige Fahrer aus Bad Driburg offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Der Schaden an dem PKW wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Warburg, 05641- 78800, sucht nun nach der Unfallstelle, an der sich der Bad Driburger sein Fahrzeug beschädigt hat. /Te.

