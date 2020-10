Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201030.2 Heide: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

HeideHeide (ots)

Nach einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Geschädigter am Donnerstagabend am Heider Jahrmarkt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Gegen 21.00 Uhr wies ein Mitarbeiter eines auf dem Jahrmarkt tätigen Sicherheitsunternehmens einen Mann auf die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes hin und verwehrte ihm gleichzeitig, einen nicht offiziellen Ausgang zu nutzen. Da der Angesprochene sich nicht einsichtig zeigte, ließ der Anzeigende den Unbekannten den Ort letztlich doch durch das Absperrgitter verlassen. Er hoffte, so einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Plötzlich allerdings kamen etwa 8 bis 9 Personen auf ihn zu, die sich zuvor in Höhe Markt 19 an einem weißen Sprinter aufgehalten hatten. Sie schlugen auf den 44-jährigen Security-Mann ein und drückten ihn an das Gitter. Ein 24-Jähriger kam dem Angegriffenen darauf zu Hilfe, auch ihn schlugen und traten die Täter und brachten ihn zu Boden. Als weitere Männer des Sicherheitsdienstes eintrafen, türmten die Unbekannten und fuhren mit dem Sprinter davon.

Offensichtliche Verletzungen erlitten die Anzeigenden im Zuge des Angriffes nicht.

Laut den Geschädigten hatten die Unbekannten schwarze Haare. Einer von ihnen war dick und trug ein Holzfällerhemd. Drei Personen hatten einen Pullover mit Aufschrift DPD an, eine von ihnen war sehr schmal. Einer der Angreifer war mit einer bläulichen Jacke bekleidet, ein anderer mit einer beige-hellbraunen. Hinweise zu diesen Personen nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

