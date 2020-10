Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201029.7 Sarlhusen: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

SarlhusenSarlhusen (ots)

Vermutlich in der Nacht zu heute haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Sarlhusen aufgebrochen und den überwiegenden Teil des Inhalts entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am heutigen Morgen meldete ein Zeuge kurz nach 06.00 Uhr einen offenstehenden Zigarettenautomaten in der Straße Reuthenberg. Eine Streife nahm das Gerät in Augenschein und stellte fest, dass sich Aufbrecher daran zu schaffen gemacht hatten. Sie öffneten das Behältnis gewaltsam, entnahmen nahezu alle Tabakwaren und eine nicht bekannte Summe an Bargeld.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell